국민의힘 송언석, 당직자 폭행 시비… 당직자 "사퇴하라"

사무처 당직자 일동 "공개사과, 당직 사퇴·탈당" 요구

[아시아경제 박준이 기자] 국민의힘 사무처 당직자들이 7일 김종인 국민의힘 비상대책위원장 비서실장인 송언석 의원이 당직자들에게 욕설과 함께 폭력을 행사했다며 당직 사퇴와 탈당을 촉구했다.

당직자 일동은 이날 밤 성명을 내고 "4·7 재보궐 선거 투표일에 행해진 폭력을 사무처 당직자 일동은 절대 묵과할 수 없음을 밝힌다"며 송 비서실장의 공개 사과와 당직 사퇴, 탈당을 요구했다.

당직자들에 따르면 송 비서실장은 이날 당사 개표상황실에서 본인의 자리가 없다는 이유로 사무처 국장 및 팀장급 당직자에게 발길질 등의 육체적 폭행과 욕설 등의 폭력을 행사한 것으로 알려졌다.

이들은 "사과 요구에 응하지 않을 경우 사무처 당직자 일동은 폭력갑질 송 비서실장의 국회의원직 사퇴를 요구할 것임을 밝힌다"고 말했다.

끝으로 "당의 위신을 해치고 민심에 위반하는 행동에 대해 절대 묵인할 수 없다"며 "송 비서실장은 상황을 심각하게 인식하고 사무처 당직자 일동의 요구에 진정성 있는 사과와 행동에 나설 것을 촉구한다"고 재차 밝혔다.

한편 4·7 재보궐 선거 개표를 앞두고 국민의힘 당사 개표상황실에선 오세훈 서울시장 후보와 당 지도부, 당직자, 선거대책위원회 위원 등이 모여 최종 개표 결과를 기다리고 있다.

