김영춘 "민심의 큰 파도 앞에서 결과 겸허하게 승복"

[아시아경제 오주연 기자] 김영춘 더불어민주당 부산시장 후보가 4·7 재보선 방송사 출구조사 결과 발표 후 "민심의 큰 파도 앞에서 겸허하게 승복한다"며 이를 수용했다. 이날 부산시장 보궐선거에 대한 방송사 출구조사에서 박형준 국민의힘 후보가 64.0%, 김영춘 더불어민주당 후보 33.0%로 나타났다.

7일 방송 3사(KBS, MBC, SBS)는 한국방송협회 산하 KEP(Korea Election Pool, 방송사공동예측조사원회)가 실시한 서울·부산시장 보궐선거 출구조사 결과를 이 같이 공표했다. 입소스, 코리아리서치인터내셔널, 한국리서치 등 3개 조사기관이 수행했다. 부산시장 보궐선거에 대한 방송사 출구조사 결과, 박형준 국민의힘 후보가 64.0%, 김영춘 더불어민주당 후보 33.0%로 나타났다.

이날 김 후보는 10시5분께 부산 당 상황실에서 출구조사 결과에 대한 소회를 요청받고, "민심의 큰 파도 앞에서 결과에 겸허하게 승복한다"고 밝혔다. 이어 김 후보는 "저와 민주당은 앞으로도 부산의 꿈을 결코 포기하지 않겠다"고만 덧붙이며 짧게 끝맺었다.

김 후보의 이 같은 발언 후에 당 상황실에서는 박수소리가 터져나왔고, 일부는 눈시울을 붉히기도 했다.

