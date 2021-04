[아시아경제 이민지 기자] 엘오티베큠 엘오티베큠 083310 | 코스닥 증권정보 현재가 17,900 전일대비 200 등락률 -1.10% 거래량 228,155 전일가 18,100 2021.04.06 12:53 장중(20분지연) 관련기사 엘오티베큠, 태양광에너지 테마 상승세에 8.2% ↑[증권사 분석 모멘텀 기대 종목] 세하, 한국파마, 에프에스티 외 7월 16일 코스닥, 6.22p 내린 775.07 마감(0.80%↓) close 은 KB증권과 20억원 규모로 자기주식취득 신탁계약 체결 결정을 했다고 6일 공시했다. 계약목적은 주가안정 및 주가치 제고로 계약기간은 오는 10월 5일까지다.

