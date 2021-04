아모레퍼시픽, 한솔제지와 친환경 기술개발 업무협약 체결

[아시아경제 이승진 기자] 아모레퍼시픽과 한솔제지는 지속가능 친환경 포장재 및 원료 개발을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 5일 밝혔다.

이번 MOU를 통해 양사는 지속가능한 친환경 대체재 개발을 공동 목표로 하며, 기존의 화학유래 원료들을 대체할 수 있는 친환경 소재를 개발해 화장품에 적용하기로 합의했다. 또 포장재에 친환경 신소재를 적용해 100% 생분해 가능한 친환경 용기를 개발하는 데에도 박차를 가할 예정이다.

아모레퍼시픽은 화학유래 성분을 천연유래 성분으로 대체하고자 노력해왔다. 아모레퍼시픽은 한솔제지와 함께 진행한 사전 공동연구에서 무에서 유래한 셀룰로오스 성분으로 대체하면 높은 생분해성을 갖추면서 기존의 천연유래 원료들보다 화장품의 안정도를 높이고 사용감도 개선할 수 있음을 확인한 것이다. 셀룰로오스 구조 특성을 이용한 기술은 현재 전 세계적으로 주목받는 신소재 기술 중 하나로 높은 생분해성과 친수성이 특징이다.

앞서 양사는 사용처가 적은 감귤 껍질을 활용한 친환경 감귤 용지를 개발해 화장품 포장재에 적용했으며, 앞으로도 다양한 공동 프로젝트를 수행하며 지속가능한 생태계 구축을 위한 노력을 이어나갈 예정이다.

안세홍 아모레퍼시픽 대표이사는 “양사가 갖고 있는 친환경 비즈니스 철학을 바탕으로 서로 시너지 낼 수 있기를 기대한다”며 “앞으로 아모레퍼시픽은 한솔제지와 함께 자연과 인간이 함께 건강하고 아름다워질 수 있는 연구를 통해 뷰티업계 ESG경영을 선도해나가겠다”고 밝혔다.

한철규 한솔제지 대표이사는 “양사 모두 필환경 시대를 선도하는 업계 선두기업으로서, 독보적 친환경기술을 이용하여 함께 지속적인 성장을 이루기를 기대한다”며 “앞으로 한솔제지는 최고의 기술로 새로운 가치를 제공하는 글로벌 친환경 소재기업으로 발돋움할 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 말했다.

