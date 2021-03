농산물 직거래 주문정리 앱 회사 '에이임팩트', 이달 A-벤처스 선정

[세종=아시아경제 문채석 기자] 농림축산식품부는 이달의 A-벤처스로 농산물 직거래 주문을 정리해주는 애플리케이션(앱)을 개발한 업체인 '에이임팩트'를 선정했다고 30일 밝혔다. A-벤처스는 농식품부가 선정하는 농식품 분야 우수 벤처·창업 기업을 의미한다.

에이임팩트는 카카오톡, 인스타그램 등 다양한 경로로 이뤄지는 소비자의 농산물 직거래 주문 정보를 정리해주는 앱 '어레인지'를 개발해 운영하는 새싹기업이다.

어레인지는 텍스트 마이닝(text mining) 기술을 통해 비정형의 주문 메시지를 간단하게 편집·저장함으로써 농가의 주문처리 기간을 단축할 수 있도록 했다.

회사는 창업 약 2년 만에 5100여명의 농가 회원을 확보했다. 앱을 활용해 농산물 거래액 약 165억원을 달성했다.

윤성진 에이임팩트 대표는 "코로나19의 영향으로 비대면 거래가 선호·확대되는 상황에서 우리 기업이 농산물 직거래의 편의성을 높이고 농식품 시장에 긍정적인 영향을 주길 바란다"고 소감을 말했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr