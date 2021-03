[컬러in(人)] 자연의 푸른빛 ‘하와이안 오션’…긍정과 신뢰의 컬러

신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인해 온라인 문화가 더욱 보편화되면서 시각적 요소의 비중이 커졌다. 색으로 통하는 시대에 발맞춰 대한민국 1호 컬러리스트 김민경 소장(한국케엠케색채연구소)과 ‘컬러인’ 기획을 통해 트렌드를 제시하고 다양한 분야에서 활용되고 있는 색채를 분석한다.

[아시아경제 김희영 기자] ‘소통의 색’으로 불리는 블루 컬러는 자유라는 의미를 갖고 있어 신선한 이미지를 준다. 논리적, 통찰하는 능력을 증진시켜 긍정과 신뢰감을 주는 컬러로도 통한다. 심리적으로는 마음을 차분하게 가라앉혀주는 효과가 있다.

역사적으로 블루 컬러는 오랫동안 예술가들이 가장 많이 활용해 온 컬러다. 화가들이 즐겨 쓰는 색으로 화폭에 가장 많이 사용됐다. 15~16세기 청색 염료 거래의 중심지인 프랑스 남부 뚤루즈에서는 고딕 양식의 성당 건축물 내부에 블루를 사용했다.

18세기 초 안료 제작 기술이 발달되면서 블루에 다양한 이름이 생겨났다. 특히 이집션 블루, 파스텔 블루, 하와이안 오션 블루가 많은 사랑을 받고 있다.

그중 하와이안 오션 컬러는 가장 로맨틱하고 매혹적이라는 터키석 컬러와 유사한 파스텔 블루 그린 컬러다. 차가운 블루와 따뜻한 그린 컬러가 섞여 블루 컬러 특유의 신뢰감과 함께 세련된 멋을 지니고 있어 휴식의 공간을 디자인하는 데 도움이 된다. 또한 하와이안 오션은 하늘과 바다의 색을 의미해 하와이의 맑고 푸른 해변을 연상시키는 상징적인 컬러다.

이 컬러는 스트레스 해소에 도움을 주며 모든 컬러와도 잘 어울린다. 자연으로부터 전해지는 아름다운 푸른 빛이 마음의 평화와 더불어 긍정적인 에너지를 이끌어 낸다.

겐조의 월드 오 드 퍼퓸은 은은한 하와이안 오션 컬러와 눈 모양의 포인트 디자인으로 당당하면서도 깊이감 있는 아우라를 자랑한다. 매혹적인 향과 패키지 컬러가 어우러져 표현하고자 하는 본연의 에너지를 그대로 담아내고 있다.

“반투명 보틀은 청아한 바다의 물색인 하와이안 오션 컬러로 신비감과 매혹적인 느낌을 준다. 이는 진한 여운을 남기는 잔향을 연상시킨다. 또한 블랙 캡의 조화는 달콤하면서도 약간의 무게감과 다크한 느낌이 드는 향을 더욱 세련되고 관능적인 분위기로 만들어 준다. 블랙 캡을 열게 되면 핑크 골드의 이니셜 띠와 눈동자를 표현한 볼의 디테일까지 놓치지 않아 겐조만의 개성과 유니크한 디자인에 눈길이 간다”-컬러리스트 김민경

코라오가닉스의 노니 글로우 슬리핑 마스크는 심플한 디자인에 광택이 들어간 하와이안 오션 컬러로 시선을 사로잡는다. 시원한 젤 타입의 제형과 피부 속 수분을 채워주는 기능적인 부분이 컬러와 매치되어 부드러우면서도 힘 있는 느낌을 보여주고 있다.

“오가닉 뷰티 브랜드답게 화이트 컬러의 심플한 포장 패키지로 천연 유래 성분의 순수함과 깨끗함이 느껴진다. 튜브 타입의 광택감이 있는 하와이안 오션 컬러 디자인으로 심플함 속에서 오는 절제된 고급스러움을 담아냈다”-컬러리스트 김민경

기획=김희영 기자

사진=서정준 객원기자

도움말=김민경 소장(한국케엠케색채연구소)

김희영 기자 hoo04430@asiae.co.kr