인프라웨어, '폴라리스오피스'로 사명 변경

인프라웨어는 자사의 대표 클라우드 오피스 서비스 '폴라리스오피스'로 사명을 변경한다고 24일 공시했다.

회사 관계자는 "기업 성장전략 강화 및 이미지 제고 차원"이라며 "전 세계 시장에서 1억명 이상 사용하는 주력 서비스 폴라리스오피스 인지도와 신뢰도를 기반으로 브랜드 가치를 키워 나갈 것"이라고 밝혔다.

