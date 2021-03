[단독]SK, 전기차 충전 상장사 '에스트래픽' 인수 나섰다

단독[아시아경제 이선애 기자] SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 239,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 242,500 2021.03.24 08:52 장시작전(20분지연) 관련기사 최태원 회장, 작년 SK하이닉스 보수 30억…"급여 반납 이행 중"최태원 회장 작년 보수 33억원…SK 1인 평균급여액 9600만원 대한상의 취임 1주 앞두고 보폭 넓히는 최태원 close 가 전기차 충전 사업을 활발히 펼치고 있는 코스닥 상장사 에스트래픽 에스트래픽 234300 | 코스닥 증권정보 현재가 6,810 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 5,600 2021.03.24 08:52 장시작전(20분지연) 관련기사 LGU+, 세종시 ‘자율주행 빅데이터 관제센터’ 구축… 자율주행 상용화 속도↑에스트래픽, 일산선 무인운행 열차제어시스템 구축 사업 수주[e 공시 눈에 띄네]코스닥-16일 close 인수에 나섰다.

24일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 239,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 242,500 2021.03.24 08:52 장시작전(20분지연) 관련기사 최태원 회장, 작년 SK하이닉스 보수 30억…"급여 반납 이행 중"최태원 회장 작년 보수 33억원…SK 1인 평균급여액 9600만원 대한상의 취임 1주 앞두고 보폭 넓히는 최태원 close 가 에스트래픽 에스트래픽 234300 | 코스닥 증권정보 현재가 6,810 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 5,600 2021.03.24 08:52 장시작전(20분지연) 관련기사 LGU+, 세종시 ‘자율주행 빅데이터 관제센터’ 구축… 자율주행 상용화 속도↑에스트래픽, 일산선 무인운행 열차제어시스템 구축 사업 수주[e 공시 눈에 띄네]코스닥-16일 close 인수를 추진하고 있는 것으로 확인됐다. SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 239,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 242,500 2021.03.24 08:52 장시작전(20분지연) 관련기사 최태원 회장, 작년 SK하이닉스 보수 30억…"급여 반납 이행 중"최태원 회장 작년 보수 33억원…SK 1인 평균급여액 9600만원 대한상의 취임 1주 앞두고 보폭 넓히는 최태원 close 와 에스트래픽 에스트래픽 234300 | 코스닥 증권정보 현재가 6,810 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 5,600 2021.03.24 08:52 장시작전(20분지연) 관련기사 LGU+, 세종시 ‘자율주행 빅데이터 관제센터’ 구축… 자율주행 상용화 속도↑에스트래픽, 일산선 무인운행 열차제어시스템 구축 사업 수주[e 공시 눈에 띄네]코스닥-16일 close 은 곧 비밀유지 계약(NDA; Non-Disclosure Agreement)을 체결할 예정이다.

처음 인수 주체자는 SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 239,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 242,500 2021.03.24 08:52 장시작전(20분지연) 관련기사 최태원 회장, 작년 SK하이닉스 보수 30억…"급여 반납 이행 중"최태원 회장 작년 보수 33억원…SK 1인 평균급여액 9600만원 대한상의 취임 1주 앞두고 보폭 넓히는 최태원 close 이노베이션이었다. SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 239,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 242,500 2021.03.24 08:52 장시작전(20분지연) 관련기사 최태원 회장, 작년 SK하이닉스 보수 30억…"급여 반납 이행 중"최태원 회장 작년 보수 33억원…SK 1인 평균급여액 9600만원 대한상의 취임 1주 앞두고 보폭 넓히는 최태원 close 이노베이션은 에스트레픽 인수를 위해 지난 몇개월동안 성남시 분당구 판교로에 위치한 에스트래픽 에스트래픽 234300 | 코스닥 증권정보 현재가 6,810 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 5,600 2021.03.24 08:52 장시작전(20분지연) 관련기사 LGU+, 세종시 ‘자율주행 빅데이터 관제센터’ 구축… 자율주행 상용화 속도↑에스트래픽, 일산선 무인운행 열차제어시스템 구축 사업 수주[e 공시 눈에 띄네]코스닥-16일 close 을 직접 방문해 실사 작업을 벌였다. 이후 내부적으로 인수 잠정 결정을 내렸고 최종 절차만 앞두고 있었다. 당시 인수 규모는 300억원에서 500억원 수준으로 파악됐다. 그러나 LG에너지솔루션과 미국에서 진행중인 '배터리 소송'이 찬물을 끼얹었다. LG에너지솔루션이 SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 239,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 242,500 2021.03.24 08:52 장시작전(20분지연) 관련기사 최태원 회장, 작년 SK하이닉스 보수 30억…"급여 반납 이행 중"최태원 회장 작년 보수 33억원…SK 1인 평균급여액 9600만원 대한상의 취임 1주 앞두고 보폭 넓히는 최태원 close 이노베이션에 영업비밀 침해 사실을 인정하고 그에 합당한 합의금으로 3조원 이상을 요구하면서 인수 자금 확보에 비상등이 켜져주금 납입에 문제가 생긴 것이다. 이후 SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 239,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 242,500 2021.03.24 08:52 장시작전(20분지연) 관련기사 최태원 회장, 작년 SK하이닉스 보수 30억…"급여 반납 이행 중"최태원 회장 작년 보수 33억원…SK 1인 평균급여액 9600만원 대한상의 취임 1주 앞두고 보폭 넓히는 최태원 close 이노베이션은 지주사 SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 239,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 242,500 2021.03.24 08:52 장시작전(20분지연) 관련기사 최태원 회장, 작년 SK하이닉스 보수 30억…"급여 반납 이행 중"최태원 회장 작년 보수 33억원…SK 1인 평균급여액 9600만원 대한상의 취임 1주 앞두고 보폭 넓히는 최태원 close 에 직접 투자 집행을 요청했다. 실사 결과를 넘겨 받은 SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 239,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 242,500 2021.03.24 08:52 장시작전(20분지연) 관련기사 최태원 회장, 작년 SK하이닉스 보수 30억…"급여 반납 이행 중"최태원 회장 작년 보수 33억원…SK 1인 평균급여액 9600만원 대한상의 취임 1주 앞두고 보폭 넓히는 최태원 close 는 현재 내부적으로 인수를 위한 막판 회의를 벌이고 있다.

IB업계 관계자는 "사실상 SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 239,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 242,500 2021.03.24 08:52 장시작전(20분지연) 관련기사 최태원 회장, 작년 SK하이닉스 보수 30억…"급여 반납 이행 중"최태원 회장 작년 보수 33억원…SK 1인 평균급여액 9600만원 대한상의 취임 1주 앞두고 보폭 넓히는 최태원 close 이노베이션의 에스트래픽 에스트래픽 234300 | 코스닥 증권정보 현재가 6,810 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 5,600 2021.03.24 08:52 장시작전(20분지연) 관련기사 LGU+, 세종시 ‘자율주행 빅데이터 관제센터’ 구축… 자율주행 상용화 속도↑에스트래픽, 일산선 무인운행 열차제어시스템 구축 사업 수주[e 공시 눈에 띄네]코스닥-16일 close 인수 의지가 강해 NDA를 체결했고, 계약서 날인까지 이르렀지만 LG에너지솔루션과의 배터리 소송에 따른 합의금 문제로 주금 납입 등에 문제가 생겼다"면서 "이후 SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 239,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 242,500 2021.03.24 08:52 장시작전(20분지연) 관련기사 최태원 회장, 작년 SK하이닉스 보수 30억…"급여 반납 이행 중"최태원 회장 작년 보수 33억원…SK 1인 평균급여액 9600만원 대한상의 취임 1주 앞두고 보폭 넓히는 최태원 close 이노베이션이 지주사 SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 239,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 242,500 2021.03.24 08:52 장시작전(20분지연) 관련기사 최태원 회장, 작년 SK하이닉스 보수 30억…"급여 반납 이행 중"최태원 회장 작년 보수 33억원…SK 1인 평균급여액 9600만원 대한상의 취임 1주 앞두고 보폭 넓히는 최태원 close 에 직접 투자 집행을 요청했고, 현재 SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 239,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 242,500 2021.03.24 08:52 장시작전(20분지연) 관련기사 최태원 회장, 작년 SK하이닉스 보수 30억…"급여 반납 이행 중"최태원 회장 작년 보수 33억원…SK 1인 평균급여액 9600만원 대한상의 취임 1주 앞두고 보폭 넓히는 최태원 close 의 최종 인수 결정은 나오지 않은 상황이지만 시장에서는 인수 가능성을 높게 보고 있다"고 귀띔했다.

SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 239,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 242,500 2021.03.24 08:52 장시작전(20분지연) 관련기사 최태원 회장, 작년 SK하이닉스 보수 30억…"급여 반납 이행 중"최태원 회장 작년 보수 33억원…SK 1인 평균급여액 9600만원 대한상의 취임 1주 앞두고 보폭 넓히는 최태원 close 가 에스트래픽 에스트래픽 234300 | 코스닥 증권정보 현재가 6,810 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 5,600 2021.03.24 08:52 장시작전(20분지연) 관련기사 LGU+, 세종시 ‘자율주행 빅데이터 관제센터’ 구축… 자율주행 상용화 속도↑에스트래픽, 일산선 무인운행 열차제어시스템 구축 사업 수주[e 공시 눈에 띄네]코스닥-16일 close 에 눈독을 들인 이유는 커지는 전기차 시장에 사업 승부수를 띄우기 위해서다. 에스트래픽 에스트래픽 234300 | 코스닥 증권정보 현재가 6,810 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 5,600 2021.03.24 08:52 장시작전(20분지연) 관련기사 LGU+, 세종시 ‘자율주행 빅데이터 관제센터’ 구축… 자율주행 상용화 속도↑에스트래픽, 일산선 무인운행 열차제어시스템 구축 사업 수주[e 공시 눈에 띄네]코스닥-16일 close 은 전기차 충전 과 자율주행차 플랫폼 사업을 펼치는 기업이다. 2017년에 진출한 전기차 충전 솔루션 사업은 정부 주도의 프로젝트에 활발하게 참여하며 성과를 냈다. 2018년 정부의 '완속충전기 구축 충전사업자' 공모에 선정됐고 이후 환경부와 경기도, 산업통산자원부로부터 전기차 충전 사업자로 뽑히며 인프라 구축에 일조했다. 이 시장에 후발주자로 들어왔지만 빠르게 확장하면서 순수 민간 사업자로는 가장 많은 1400여대 이상의 충전소를 운영하고 있다. 전기차 충전 사업은 중앙에서 원격으로 운영하는 '스마트그리드 시스템'을 구축하는 방식으로 진행한다. 하이패스와 차량번호판인식 솔루션(ANPR)을 이용해 간편 인증 제휴카드를 연계한다. 이마트와 BGF리테일, SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 239,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 242,500 2021.03.24 08:52 장시작전(20분지연) 관련기사 최태원 회장, 작년 SK하이닉스 보수 30억…"급여 반납 이행 중"최태원 회장 작년 보수 33억원…SK 1인 평균급여액 9600만원 대한상의 취임 1주 앞두고 보폭 넓히는 최태원 close 에너지 등 전국에 네트워크를 보유한 기업들과 파트너십을 체결해 충전소 보급을 진행 중이다. 교통 시스템 통합(SI) 사업을 영위하며 쌓은 경험과 노하우를 앞세워 자율주행차 플랫폼 구축 사업에도 속도를 높이고 있다.

더불어 SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 239,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 242,500 2021.03.24 08:52 장시작전(20분지연) 관련기사 최태원 회장, 작년 SK하이닉스 보수 30억…"급여 반납 이행 중"최태원 회장 작년 보수 33억원…SK 1인 평균급여액 9600만원 대한상의 취임 1주 앞두고 보폭 넓히는 최태원 close 그룹의 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 전략과 부합한다는 점도 이번 인수 추진의 배경이다. 최태원 SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 239,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 242,500 2021.03.24 08:52 장시작전(20분지연) 관련기사 최태원 회장, 작년 SK하이닉스 보수 30억…"급여 반납 이행 중"최태원 회장 작년 보수 33억원…SK 1인 평균급여액 9600만원 대한상의 취임 1주 앞두고 보폭 넓히는 최태원 close 그룹 회장은 크고 작은 인수·합병(M&A) 등을 적극 주문하면서 ESG 경영을 위한 계열사의 사업 포트폴리오 재정비를 추진하고 있다. 수소 인프라 투자와 글로벌 기업과의 파트너십 등을 통해 수소 생산-유통-소비에 이르는 밸류체인(Value-chain)을 구축해 글로벌 1위 수소기업으로 도약한다는 목표도 세웠다. 특히 세대 최대 규모인 액화수소 3만t을 공급할 수 있는 생산기지를 건설하는 것과 별도로 특히 수소의 전국적인 유통 체계를 만드는 데도 적극적인 투자를 하기로 하면서 2025년까지 전국에 수소충전소 100곳을 만들어 연간 8만t 규모의 액화수소를 공급할 방침이다. 에스트래픽이 가장 많은 전기차 충전소를 운영하고 있다는 점에서 인수에 성공하면 SK의 친환경 에너지 사업 구축에 탄력을 받을 것으로 보인다.

한편 산업계가 전기차 충전 사업에 많은 관심을 표하고 있다. 현대자동차는 한국전가치충전서비스 인수를 추진중이다. 롯데, 신세계,현대백화점 등 유통 대기업들 역시 전기차 충전소 사업을 논의하고 있는 것으로 전해졌다. 롯데는 롯데하이마트, 신세계는 신세계I&C, 현대백화점은 현대퓨처넷을 통해 전기차 충전소 관련 사업을 진행할 것으로 보인다.

