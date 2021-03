中매체들, 하룻밤 새 논조 변화… 美 맹비난에서 대화 강조

"중국과 미국의 갈등과 대결은 서로 감당할 수 없는 결과 초래"

홍콩, 대만, 신장 등 중국 핵심이익은 절대 불가, 타협 대상 아냐

[아시아경제 베이징=조영신 특파원] 중국 매체들이 중ㆍ미 관계는 제로섬 게임이 아니다며 미국과의 대화 필요성을 강조했다. 전날 미ㆍ중 알래스카 고위급 회담(2+2) 모두 발언의 거친 언사에 대해 "외교적 결례를 범했다"라며 미국 측을 맹비난했던 것과는 다른 양상이다.

20일 관영 신화통신과 펑파이 등 중국 매체들에 따르면 양제츠 중국 공산당 외교 담당 정치국원은 19일(현지시간) 미ㆍ중 알래스카 고위급(2+2) 회담 이후 가진 중국 매체들과의 인터뷰에서 "솔직하고 건설적이며 유익한 대화를 나눴다"고 밝혔다.

그는 "양측은 앞으로 비갈등, 비대결, 상호존중, 상생협력의 원칙에 따라 중ㆍ미 관계를 처리하며, 중ㆍ미관계가 건전하고 안정된 길로 발전할 수 있도록 노력해야 한다"고 말했다. 그는 이어 "중국은 주권, 안보 및 개발 이익을 굳건히 보호할 것"이라며 "중국의 발전과 성장은 멈출 수 없다"고 강조했다.

이에 대해 중국 매체들은 중ㆍ미 갈등과 대결의 결과는 서로 감당할 수 없는 결과를 초래할 수 있다면서 비난 대신 이해하고 협력해 각자의 개발 목표를 달성하는 데 집중해야 한다고 보도했다.

또 양국이 전략적 의사소통을 강화하고 상호 이익이 되는 협력을 촉진하며, 서로의 차이를 적절히 관리해 양국 발전을 건전하고 안정적으로 이끌어야 한다고 주장했다. 이를 통해 세계 평화와 지속적인 번영을 이끌어야 한다고 중국 매체들은 보도했다.

그러면서 중국은 미국의 정치 체제를 방해하거나 미국의 지위와 영향력에 도전할 의도가 없다고 강조했다. 모든 중국인들이 좋은 삶을 살 수 있도록 하는 것이 중국의 목표이며, 이를 위해 중국은 새로운 발전 방향을 구축하고 고품질 개발을 달성할 것이라고 전했다. 이어 어느 누구도 더 나은 삶을 추구하는 중국인의 권리를 박탈할 수 없다고 주장했다.

중국 매체들은 코로나19 퇴치와 기후변화 대응, 세계 경제 회복 촉진이 중국과 미국에 놓인 가장 시급한 문제라며 이 문제를 놓고 양국은 협력해야 한다고 전했다. 또 소통을 통해 주요 국제 및 지역 문제를 조정, 양국 국민은 물론 전 세계인들에게 더 많은 혜택이 돌아갈 수 있도록 노력해야 한다고 덧붙였다.

중국 매체들의 미국에 대한 논조는 하루 만에 바뀌었지만 대만과 홍콩, 신장 등 중국의 핵심이익에 대해선 여전히 물러설 뜻이 없음을 재차 확인했다.

중국 매체들은 대만 문제는 중국의 영토와 주권 문제라며 이는 타협의 여지가 없다고 지적했다. 그러면서 대만과의 군사 교류 및 무기 판매를 중단해야 한다면서 대만에 대해 잘못된 신호를 보내는 것을 중단할 것을 미국 측에 촉구했다.

홍콩 문제 역시 단호한 입장을 표명했다. 중국 매체들은 선거법 개정 등 홍콩 문제는 중국 내부의 문제이라는 점을 강조하며 외국 정부나 조직 또는 어떤 개인도 홍콩 문제에 간섭할 권리가 없다고 선을 그었다.

신장 위구르 자치구 학살 문제와 관련해선 분명히 잘못된 그리고 금세기 들어 가장 큰 거짓말이라고 강조했다. 그러면서 중국의 신장 정책에 대한 공격을 중단해야 한다고 촉구했다.

중국 매체들은 이번 알래스카 2+2 회담에서 자국 외교 및 영사 직원 코로나19 백신 접종, 기후변화, 경제 및 무역 등에 대해 대화를 나눴다고 전했다.

또 이란 핵과 한반도 문제, 아프가니스탄, 미얀마, 사이버 안보 등 광범위한 의제에 대해 솔직한 대화를 나눴다고 전했다.

베이징=조영신 특파원 ascho@asiae.co.kr