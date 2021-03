[특징주]모건스탠리, 비트코인 펀드 출시 기대감…관련주 강세

[아시아경제 이선애 기자] 모건스탠리가 월가 최초로 가상화폐에 투자하는 펀드를 출시할 것이라는 소식이 전해지면서 가상화폐 관련주들이 강세를 보이고 있다.

18일 오전 10시2분 현재 우리기술투자 우리기술투자 041190 | 코스닥 증권정보 현재가 6,740 전일대비 1,040 등락률 +18.25% 거래량 60,040,622 전일가 5,700 2021.03.18 10:22 장중(20분지연) 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정우리기술투자, 외국인 18만 5000주 순매도… 주가 2.71% close 는 전일대비 18.77% 오른 6760원에 거래중이다. 비덴트 비덴트 121800 | 코스닥 증권정보 현재가 12,800 전일대비 800 등락률 +6.67% 거래량 6,544,392 전일가 12,000 2021.03.18 10:22 장중(20분지연) 관련기사 비덴트, 외국인 10만 5316주 순매도… 주가 0.0%비덴트, 외국인 14만 8601주 순매수… 주가 -3.21%비덴트, 외국인 15만 9028주 순매도… 주가 -6.5% close 는 7.50% 오른 1만2900원을 기록중이다.

한편 모건스탠리는 비트코인에 투자할 수 있는 펀드를 만든다고 내부 메모를 통해 고객들에게 알렸다. 미국 경제매체 CNBC는 익명의 소식통을 통해 "모건스탠리가 대형은행 중 처음으로 자산운용 고객들에게 비트코인 펀드에 투자할 수 있도록 했다"며 "비트코인을 소유할 수있도록 하는 펀드 세 개를 론칭할 것"이라고 보도했다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr