KAI, 이스라엘 ELBIT와 차세대 무인항공기 협력 MOU

KAI, 엘빗과 차세대 무인체계 기술개발 및 마케팅 공동 추진

[아시아경제 유제훈 기자] 한국항공우주 한국항공우주 047810 | 코스피 증권정보 현재가 35,000 전일대비 600 등락률 +1.74% 거래량 1,244,016 전일가 34,400 2021.03.12 15:30 장마감 관련기사 KAI, 2020년 유가증권시장 공시우수법인 선정CJ CGV·SK이노베이션·카카오 등 11개사, 거래소 공시우수법인 선정KAI, 이스라엘 IAI와 유·무인 복합운영체계 협력 MOU 체결 close 산업(KAI)은 지난 12일 이스라엘 엘빗 시스템즈(ELBIT SYSTEMS)와 차세대 무인기 사업 협력을 위한 업무협약을 체결했다고 14일 밝혔다.

엘빗은 항공, 우주, 무인기 등 첨단분야 기술력을 보유한 이스라엘 대표 방산업체 중 하나다. 이번 협약으로 양사는 국내외 무인기 시장을 대상으로 차세대 무인 체계 기술개발 및 마케팅 활동을 공동 추진하게 된다.

무인 체계 기술은 지상통제센터를 통한 비행제어와 자동비행을 할 수 있어 군용기 뿐 아니라 개인형항공기(PAV), 도심항공모빌리티(UAM) 등의 연구에도 폭넓은 활용이 가능하다는 게 회사의 설명이다.

KAI 역시 전투기, 헬기를 비롯해 국내 최초로 군단급 무인기 송골매를 전력화 했고, 차세대 군단급 무인기 체계개발에도 참여하고 있어 무인기는 물론 에어 모빌리티와 관련한 역량을 축적하고 있다.

실제 KAI는 지난 2019년 자체 투자해 개발한 수직이착륙 무인기 NI-600VT의 무인 자동비행에 성공했고, 같은 해 부터 한국항공우주연구원 산업기술혁신사업을 통해 자율비행개인항공기(OPPAV) 시제기 및 시스템 개발에 참여 중이다. 이밖에 KAI는 FA-50 경공격기와 수리온의 무인화 연구에도 착수한 상태다.

KAI 관계자는 "무인 기술은 폭발적인 성장이 기대되는 분야"라며 "국내외 파트너와의 협력을 확대해 민수와 군수 시장을 동시에 개척할 것"이라고 말했다.

