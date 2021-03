[e공시 눈에 띄네] 코스피-8일

[아시아경제 황준호 기자]

<장 마감 후 주요공시>

◆ SK가스 SK가스 018670 | 코스피 증권정보 현재가 93,000 전일대비 2,500 등락률 -2.62% 거래량 16,470 전일가 95,500 2021.03.08 15:30 장중(20분지연) 관련기사 SK가스 "유라시아 해저터널 지분 매각 미정"SK가스 "지에너지와 고성그린파워 석탄공급권 공동 행사" SK가스, 계열사 울산지피에스 주식 600억원에 추가취득 close = 유라시아 해저터널 사업 지분 매각과 관련한 언론 보도에 대해 "당사는 투자목적으로 취득한 터키 유라시아 해저터널 사업의 지분 매각을 검토하고 있으나 아직 구체적으로 확정된 사항은 없다"고 공시.

◆현대중공업= 한국조선해양 한국조선해양 009540 | 코스피 증권정보 현재가 111,000 전일대비 4,000 등락률 +3.74% 거래량 725,029 전일가 107,000 2021.03.08 15:30 장중(20분지연) 관련기사 현대중공업, 라이베리아 컨테이너 2척 공사 수주한국조선해양, 세계 첫 수소선박 국제표준 개발한다 한국조선해양·한국선급, 세계 첫 수소선박 국제기준 만든다 close 자회사 현대중공업은 라이베리아 소재 선사로부터 2832억원 규모의 컨테이너선 2척 공사를 수주.

◆ 대상홀딩스 대상홀딩스 084690 | 코스피 증권정보 현재가 9,600 전일대비 100 등락률 -1.03% 거래량 86,573 전일가 9,700 2021.03.08 15:30 장중(20분지연) 관련기사 대상홀딩스, 작년 영업익 2070억…전년 대비 33.2%↑[특징주]대상홀딩스, 건강기능식품 수요 증가 수혜 기대중국 3호 생산기지 8월 본격 가동…세계로 진격하는 대상 close = 지난해 영업이익 2070억원. 전년 동기 대비 33.2% 증가.

◆ 한농화성 한농화성 011500 | 코스피 증권정보 현재가 15,950 전일대비 800 등락률 -4.78% 거래량 815,349 전일가 16,750 2021.03.08 15:30 장중(20분지연) 관련기사 한농화성 작년 영업익 137억…전년 대비 15.1%↑한농화성, 커뮤니티 활발... 주가 -5.3%.한농화성, 주가 2만 1200원.. 전일대비 -5.57% close = 지난해 개별 영업이익 137억원. 전년 대비 15.1% 증가.

◆ 신대양제지 신대양제지 016590 | 코스피 증권정보 현재가 64,100 전일대비 700 등락률 -1.08% 거래량 19,345 전일가 64,800 2021.03.08 15:30 장중(20분지연) 관련기사 신대양제지, 자사주 40만3000주 장내매수 결정신대양제지, 골판지 제조 테마 상승세에 1.98% ↑신대양제지, 골판지 제조 테마 상승세에 1.82% ↑ close = 자사주 40만3000주 장내매수 결정

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr