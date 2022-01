신대양제지 신대양제지 016590 | 코스피 증권정보 현재가 87,800 전일대비 1,300 등락률 +1.50% 거래량 3,676 전일가 86,500 2022.01.26 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-8일신대양제지, 자사주 40만3000주 장내매수 결정신대양제지, 골판지 제조 테마 상승세에 1.98% ↑ close 는 권택환 대표이사가 일신상의 사유로 사임함에 따라 권혁홍·이상천 각자 대표이사 체제로 변경됐다고 26일 공시했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr