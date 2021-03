문 대통령 "LH 투기 의혹, 검경 협력해 발본색원"

[아시아경제 한진주 기자] 문재인 대통령은 8일 한국토지주택공사(LH) 직원의 3기 신도시 땅투기 의혹과 관련해 "검찰과 경찰이 유기적으로 협력해 발본색원해야 한다"고 말했다.

문 대통령은 이날 청와대에서 법무부와 행정안전부 업무보고를 받고 마무리 발언에서 "이 사건은 검경의 유기적 협력이 필요한 첫 사건"이라며 "국민을 실망시키는 일이 없도록 하라"고 말했다.

문 대통령은 이번 사건 수사에 검찰이 참여할 것을 주문하면서 '유기적 협력'과 '긴밀한 협의'를 여러차례 언급했다고 강민석 청와대 대변인이 전했다.

문 대통령은 "정부 차원에서 합동조사단(합조단)이 광범위한 조사를 하고 있지만 조사를 먼저하고 수사는 뒤에 할 필요가 없다"며 "조사와 수사는 함께 갈 수밖에 없으니 경찰 국가수사본부(국수본)가 발 빠르게 수사를 병행하고, 합조단 조사 결과는 그때그때 국수본에 넘기도록 해야 한다"고 말했다.

문 대통령은 "수사권 조정 과정에서는 두 기관이 입장이 다를 수 있었겠지만, 이제는 유기적 협력으로, 국가 수사기관의 대응역량을 극대화해야 한다"며 "검찰과 경찰의 유기적 협력은 수사권 조정을 마무리 짓는 중요 과제"라고 강조했다.

