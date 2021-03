외국인·기관 동반 매도에도 코스피 상승 출발

[아시아경제 이민지 기자] 개인들의 순매수세에 코스피가 오름세를 보이고 있다.

8일 오전 9시 10분 기준 코스피는 전 거래일 대비 0.49%(14.82포인트) 오른 3041.08을 가리키고 있다. 이날 코스피는 전 거래일대비 0.19%(5.73포인트) 오른 3031.99로 장을 시작했다. 투자자 동향을 보면 개인 홀로 505억원어치 주식을 샀고 외국인과 기관은 각각 259억원, 247억원어치 주식을 팔았다.

시가총액 상위종목을 보면 대부분 오름세를 유지하고 있다. 삼성전자는 0.61% 오른 8만2600원을 기록했다. SK하이닉스(0.71%), NAVER(1.72%), 현대차(0.21%), 카카오(0.11%) 등도 올랐다.

코스닥지수는 전 거래일대비 0.23%(2.15포인트) 오른 925.87을 가리키고 있다. 이날 지수는 전 거래일대비 0.19%(1.71포인트) 오른 925.19로 장을 시작했다. 개인투자자 홀로 469억원어치 주식을 샀고 외국인과 기관은 387억원, 68억원어치 주식을 순매도했다.

코스닥시장 시가총액 상위종목을 보면 오름세가 두드러졌다. 셀트리온제약(0.19%), 펄어비스(0.75%), SK머티리얼즈(2.38%), 에코프로비엠(0.12%), 씨젠(3.5%) 등도 상승했다.

서정훈 삼성증권 연구원은 “추가부양책 통과 영향을 받았던 미국 국채 금리 급등세가 진정될 것으로 예상되는 만큼 증시 변동성은 전주보다 더 강화될 것”이라며 “외국인 매도세가 깊었던 IT하드웨어, 자동차, 화학, 에너지 업종에 대한 관심을 기울여야 할 것”이라고 말했다.

