[아시아경제 임춘한 기자] 7일 오전 10시 41분께 경북 칠곡군 왜관읍 LH아파트 11층에서 불이 나 한때 주민들이 대피했다.

화재로 주민 1명이 연기를 흡입해 병원에서 치료를 받고 있다. 불은 출동한 소방당국에 의해 20분 만에 꺼졌다.

소방 관계자는 "출동했을 때 이미 주민이 모두 대피해 정확한 대피 인원은 파악되지 않았다"고 말했다.

경찰과 소방당국은 화재 원인을 조사 중이다.

