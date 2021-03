1조9000억달러 규모 바이든 경기부양안, 美 상원 통과...하원 재표결 남아

50대 49표, 1표차 극적 통과

9일 하원 재표결도 무난 통과 예상

[아시아경제 이현우 기자] 미국 상원이 조 바이든 행정부가 추진하려는 1조9000억달러(약 2140조원) 규모의 코로나19 경기부양안을 통과시켰다. 단 1표 차이로 상원을 통과한 경기부양안은 하원에서 재표결된 이후 바이든 대통령의 최종 서명만 남기게 됐다. 미국 민주당이 다수를 장악한 하원에서는 재투표 통과가 확실해 사실상 가장 큰 난관은 넘겼다는 분석이다.

CNN 등 외신에 따르면 미국 상원은 6일(현지시간) 전날부터 이어진 밤샘 회의를 통해 지난달 하원이 통과시킨 경기부양법안 일부를 수정해 찬성 50표, 반대 49표로 가결했다. 표결에는 민주당 의원들은 전원 찬성, 공화당 의원들은 모두 반대표를 던져 표심이 둘로 나뉘었다. 현재 공화당과 민주당이 50석씩 반분하고 있는 상원에서 1표차 통과가 가능했던 이유는 댄 설리번 공화당 의원이 장인 장례식에 참석하느라 표결에 불참했기 때문으로 알려졌다.

해당 경기부양법안은 다시 하원으로 보내져 재표결 절차를 거치게 된다. 이번에 상원이 가결한 법안에는 성인 1인당 1400달러 규모의 현금 지급, 실업급여 추가지급 연장, 백신 접종과 검사 확대, 학교 정상화 지원 등의 새로운 내용이 담겨 하원서 통과된 내용 중 일부가 수정된 형태로 가결됐기 때문에 하원에서 재표결을 하게됐다. 특히 현금 지급의 경우 연간 8만달러 미만의 개인 또는 부부합산 소득이 연간 16만달러 미만인 가족까지 자격기준을 강화했다. 앞서 하원이 통과시킨 부양안에서는 현금 수령 자격이 개인은 10만달러, 부부는 20만달러까지가 상한이었다.

스테니 호이어 민주당 하원 원내대표는 상원 가결 직후 성명을 내고 "오는 9일 하원 표결에 부칠 예정"이라고 밝혔다. 현재 하원 의석은 민주당이 221석, 공화당이 211석 등으로 민주당이 과반 이상을 확보하고 있어 재표결이 통과될 가능성은 매우 높은 것으로 전망되고 있다. 척 슈머 민주당 상원 원내대표도 "하원이 법안을 통과시킬 것이며, 바이든 대통령은 연방정부의 강화된 실업급여가 종료되는 14일까지 서명할 것"이라고 언급했다.

바이든 대통령은 상원 가결 직후 백악관 연설을 통해 환영의사를 밝혔다. 바이든 대통령은 "미국인에 대한 도움이 오고 있다고 약속했는데 오늘 그 약속을 이행하기 위한 큰 발걸음을 내디뎠다"며 "분명히 쉽지 않았고 항상 좋았던 것만은 아니었지만 이 법안은 매우 절실히, 긴급하게 필요했다"고 밝혔다. 이어 "이 부양안이 코로나19 백신 생산과 배포 속도를 올릴 것"이라고 강조했다.

