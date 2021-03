경찰공무원 시험 합격, 해커스경찰 ‘합격예측 풀서비스’에서 확인

어제 6일(토) 2021년 1차 경찰공무원 시험이 치러졌다. 경찰 시험을 치른 수험생들은 자신의 합격 가능성을 빠르고 정확하게 예측하기 위해 경찰공무원 학원 및 경찰공무원 인강으로 추천받는 해커스경찰의 ‘합격예측 풀서비스’를 찾고 있다. 참고로, 해커스경찰은 해커스 챔프스터디의 경찰공무원 전문 브랜드이다.

해커스경찰 ‘합격예측 풀서비스’는 3월 6일(토) 경찰 시험에 응시한 수험생이라면 누구나 이용할 수 있다. 모바일로 채점 후 바로 점수를 확인할 수 있고, 정확도 99.8%를 기록하기도 한 해커스경찰만의 믿을 수 있는 합격 컷 산출 프로세스로 실시간 합격예측도 해준다. 또, 실시간으로 합격 컷이 변동될 때 자동으로 문자 알림을 제공한다.

이와 함께 해커스경찰은 3월 6일(토) 이후 채점 서비스를 이용한 수험생들을 위한 혜택도 준비했다. ‘합격예측 풀서비스’에서 채점한 수험생들 중 추첨을 통해 투썸플레이스 조각 케이크(*20명), BHC 치킨+콜라 세트(*10명) 등을 제공할 예정이다.

또한, 해커스경찰은 ‘합격예측 풀서비스’에서 시험 직후 스타 강사진의 해설 강의도 제공했다. 형법/형소법 김대환, 경찰학개론 조현, 경찰영어 김한나, 비비안, 경찰한국사 이중석 등 과목별 스타 강사진이 고난도 문제부터 논란 문제까지 완벽한 해설 강의를 제공해 수험생들 사이에서 화제가 되었다.

한편, 해커스경찰은 경찰 시험을 본 수험생들을 위해 원서접수비 최대 400% 지원 이벤트도 진행하고 있다고 밝혔다. 참여 방법은 1단계 알림 문자를 신청하고, 2단계 응시표를 인증하여, 3단계 시험 당일 채점을 진행하면 된다. 1, 2단계 참여 시에는 신세계 상품권 5천 원권(*100명 추첨)을 제공하며, 1~3단계 참여한 전원에게 신세계 상품권 1만 원권을 제공한다. 더불어, 1~3단계에 참여하고 필기시험에 합격한 전원에게는 신세계 상품권 1만 원권을 추가로 제공할 예정이라 많은 경시생이 참여하고 있다.

추가로 해커스경찰은 ‘합격예측 풀서비스’ 소문내기 이벤트도 진행하고 있다. 조건에 맞는 소문내기 게시글을 10건 이상 작성한 전원에게 스타벅스 아메리카노를 제공하며, 최다 작성자 5명을 추첨해 치킨 세트도 제공할 예정이다.

해커스경찰 관계자는 "2021년 제1차 경찰공무원 시험을 본 수험생들이 합격 가능성을 빠르게 파악할 수 있도록 ‘합격예측 풀서비스’를 제공하고 있다."라며 "모바일로 간편한 채점이 가능할 뿐만 아니라 지난 시험에서 99.8%의 높은 정확도를 보여준 합격 컷 산출 프로세스로 본인의 합격 가능성을 정확하게 예측해볼 수 있다. 또한, 김대환, 조현, 김한나, 이중석 등 스타강사의 시험 직후 진행된 해설강의와 총평으로 궁금증을 해결할 수 있고, 다양한 이벤트와 면접 특강, 크리스피 도넛, 스타벅스 기프티콘, 투썸플레이스 케이크, 치킨 등 푸짐한 상품을 준비했으니 많은 수험생들의 참여를 바란다."라고 전했다.

‘합격예측 풀서비스’에 대한 자세한 사항은 해커스경찰 사이트에서 확인할 수 있다. 참고로, 정확도 99.8%는 2018년 3차 경찰 시험 충남 도일괄(여) 기준이다.

해커스 교육그룹은 5년 연속 교육그룹 부문 1위 자리를 차지한 대한민국 대표 종합교육기업이다. 한국 소비자포럼 선정 '올해의 브랜드대상'에서 대국민 투표를 통해 2012년부터 5년 연속 교육그룹 부문 1위에 올랐다. 해커스경찰은 한경 비즈니스 선정 2019 한국 소비자 만족지수 교육(경찰공무원) 부문 1위를 차지했다.

또한, 해커스공무원은 국가직 공무원ㆍ지방직 공무원ㆍ서울시 공무원, 7급 공무원ㆍ9급 공무원 시험과목 강의, 군무원 시험 강의 등을 지원하고 있으며, 해커스소방은 소방공무원(소방직 공무원) 시험 준비생을 위한 소방공무원 학원 강의와 소방공무원 인강을 제공하고 있다.

한편, 해커스인강 챔프스터디는 토익(TOEIC), 토익스피킹(TOEIC Speaking, 토스), 오픽(OPIc), 지텔프(G-TELP) 등 다양한 어학 인강을 제공하고 있다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr