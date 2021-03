NS홈쇼핑, 다회용 수송 포장재 시범사업 성공적으로 현장 적용

[아시아경제 임춘한 기자] NS홈쇼핑은 5일 환경부가 주관하는 다회용 수송 포장재 시범사업을 성공적으로 현장에 적용했다고 밝혔다.

NS홈쇼핑은 다회용 수송 포장재를 활용한 물류 및 배송 과정에 대한 협의와 테스트를 거쳐 지난달 24일 방송한 '팽현숙 숙대국'을 시범사업의 첫 상품으로 정했다. 이번 현장 적용은 방송 다음 날인 25일에 고객이 상품을 수령하고, 이후 다회용 배송 박스가 수거되기까지 모든 과정이 순탄하게 진행됐다.

앞서 NS홈쇼핑은 지난해 11월 환경부, 수원시와 함께 다회용 수송 포장재 시범사업 업무협약을 체결했다. 수원시 권선구를 대상지역으로 택배 배송 시 일회용 포장재가 아닌 여러 번 사용 가능한 다회용 포장재를 시범 적용하고 나아가 다회용 포장재 사용 시스템 구축을 위해 상호 협력한다는 내용이다. 이번 시범사업으로만 연간 66t의 폐기물을 감량할 것으로 예상된다.

NS홈쇼핑 관계자는 "ESG(환경·사회·지배구조) 경영이 강조되는 오늘날에는 배송의 속도와 품질 뿐 아니라 친환경적인 평가도 매우 중요하다"며 "이번 시범사업이 배송 물류의 제로 웨이스트(zero waste) 성공사례가 되도록 더욱 개선하고 발전 시켜 나갈 것"이라고 말했다.

