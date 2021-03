[포토]광진구의회 박삼례 의장 ‘고고챌린지’ 동참

[아시아경제 박종일 기자] 박삼례 광진구의회 의장은 4일 생활 속 플라스틱 줄이기 캠페인 ‘고고챌린지’에 동참했다.

‘고고챌린지’는 탈 플라스틱 실천 운동으로, 생활 속 무분별하게 남용되는 일회용품과 플라스틱을 줄이기 위해 지난 1월 환경부에서 시작했다.

챌린지 참여자는 SNS를 통해 플라스틱 사용을 줄이기 위해 ‘하지 말아야 할 일 1가지와 해야 할 일 1가지’를 약속하고 다음 주자를 지명한다.

박삼례 의장은 중구의회 조영훈 의장의 지명을 받아 챌린지에 참여했으며, ‘일회용품 사용은 줄이고, 다회용 식기 사용하고’를 약속했다.

박 의장은 “생활 속 작은 노력이 사회를 아름답게 하는 밑거름이 된다. 현재 누리는 작은 불편함은 미래 누리게 될 큰 행복에 비할 수 없다며 살기 좋은 청정 광진을 위해 모든 구민이 플라스틱 줄이기에 적극 동참해주시길 당부한다”고 말했다.

박삼례 의장은 챌린지를 함께 할 다음 주자로 광진구의회 박순복 의원, 김미영 의원을 지명했다.

