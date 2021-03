[아시아경제 이승진 기자] 국회 행정안전위원회는 4일 박순영 중앙선거관리위원 후보자에 대한 인사청문회를 열고 청문보고서를 채택했다.

국민의힘은 김명수 대법원장이 박 후보자를 추천한 점을 문제 삼아 청문회에 불참했다.

행안위 여당 간사인 한병도 의원은 "김 원장은 헌법이 정하고 있는 바에 따라 선관위원 추천을 했다"며 "추천을 하지 않는다면 그야말로 직무유기"라고 지적했다.

청문회 과정에서 박 후보자는 지난 1999년 서울 서초구 삼풍아파트를 매입하면서 '다운계약서'를 썼다는 의혹에 대해 "제대로 못 살핀 불찰이 있다. 송구하다"고 말했다.

