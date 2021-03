변창흠 "직원 토지매입 일부 사실…국민 여러분께 깊은 사과"

철저한 재발방지 대책 마련해 제도화

2·4대책 후속조치는 차질 없이 진행

[아시아경제 문제원 기자] 변창흠 국토교통부 장관이 한국토지주택공사(LH) 임직원들의 광명시흥지구 사전투기 의혹과 관련해 사과했다.

변 장관은 4일 오후 정부서울청사에서 3기 신도시 투기 관련 브리핑을 갖고 "광명시흥 신도시 발표 이후 지구지정 제안 기관인 한국주택토지공사 직원들이 해당 입지에 투기한 의혹이 제기됐고, 직원들의 토지매입은 일부 사실로 확인됐다"고 말했다.

이어 "우선, 정책의 신뢰성과 투명성을 바탕으로 공공개발사업을 집행해야 하는 기관에서 불미스러운 일이 발생한 점에 대해, 소관 업무의 주무부처 장관이자 직전에 해당기관을 경영했던 기관장으로서 책임을 통감하며 국민 여러분께 깊은 사과의 말씀을 드린다"고 고개를 숙였다.

변 장관은 "국토부는 국무총리실의 지휘하에 철저한 진상규명을 위해 국토교통부와 택지업무 유관 공공기관, 지자체 직원을 대상으로 3기 신도시에서 제기된 투기의혹에 대한 전수조사에 착수했다"며 "담당 공직자뿐만 아니라 배우자와 직계존비속까지 조사대상에 포함해 토지소유 및 거래현황을 확인할 계획"이라고 설명했다.

국토부는 조사 결과 위법행위 등이 확인되는 경우 고소, 고발, 징계 조치 등 법과 규정에 따라 엄중히 조치할 방침이다.

변 장관은 다시는 이런 일이 일어나지 않도록 철저한 재발방지 대책을 마련하고 이를 제도화하겠다고 강조했다.

변 장관은 "담당 공직자의 실거주 목적이 아닌 부동산 거래를 엄격히 제한하고 부동산 거래시 반드시 신고하도록 의무화하겠다"며 "업무담당자가 아니더라도 미공개 중요정보를 편취하여 토지거래에 이용한 자에 대한 처벌방안도 강구하겠다"고 말했다.

이번 사건과 관련 없이 2·4 대책에 따른 후속조치는 차질 없이 진행 할 것이라고 말했다. 그는 "이번 일을 계기로 국토부와 유관 공공기관 종사들이 더욱 엄정한 자세로 국민의 주거안정을 위한 공공주택사업을 차질 없이 추진하겠다"고 말했다.

문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr