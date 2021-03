「오늘의 레시피」 치즈 무스 케이크

▷재료(6인분)

다이제스티브 7개, 녹인 버터 45g, 마스카포네 치즈 220g, 필라델피아 치즈 320g, 설탕 60g, 바닐라 에센스 2g, 판 젤라틴 2장, 휘핑크림 140㎖

▷만들기

★ 요리 시간 40분

글ㆍ사진=네츄르먼트 제공