메리츠금융지주는 주주가치 제고를 위해 자기주식인 보통주 166만3200주를 장내매수하기로 결정했다고 4일 공시했다.

자사주 매수는 오는 5일부터 6월4일까지며 취득 예정금액은 282억7440만원이다.

