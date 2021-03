남원시 ‘남원형 다문화정책’ 사업 추진

[아시아경제 호남취재본부 박노식 기자] 전북 남원시는 다문화가족이 건강한 사회구성원으로 성장할 수 있도록 실효성 있는 남원형 다문화정책을 추진한다고 4일 밝혔다.

먼저 시는 다문화가족의 국적취득에 따른 경제적 부담을 줄이고, 안정적인 정착을 도모하고자 국적취득 수수료를 지원할 계획이다.

또 한국어능력시험(TOPIK) 3급~6급에 합격하면 10만 원~40만 원 이내 교육비를 지급하는 것을 비롯해 초·중·고등 검정고시에 합격 시에는 10만 원~50만 원 이내 교육비를 지원한다.

특히 시는 지역 내 결혼이민자 중 운전면허 최종합격자에게 실기교육비 50만 원을 지원해 폭넓은 사회활동을 통한 자아실현 및 생활의 편리함도 제공할 계획이다.

이밖에도 남원시는 올해 여성단체협의회 회원과 결혼이주 여성이 엄마-딸로 결연을 맺어 한국 생활에 필요한 지역정보를 제공하고, 우리문화를 탐방, 전통음식 만들기 등 가족소통 및 정착을 지원하는 다양한 교류활동도 펼칠 계획이다.

앞서 남원시는 올해 자체 예산으로 통·번역사 2명을 더 채용, 지역주도형 청년일자리 공모에 선정돼 공공기관 통·번역 서비스 인력 4명을 채용하는 등 결혼이민자의 사회적 경제 활동도 적극 도와 호응을 얻은 바 있다.

이환주 남원시장은 “우리 시에서 채용된 다문화 인력들이 남원의료원과 남원시 보건소에 파견돼 통역서비스를 제공, 외국인들에게 큰 만족감을 줬다”면서 “우리시는 앞으로도 사회의 일원인 다문화가족들이 우리 사회에 정착, 함께 공존할 수 있도록 다양한 사업을 추진, 포용적 지역사회를 만들어가겠다”고 말했다.

호남취재본부 박노식 기자 sd2481@asiae.co.kr