[아시아경제 황윤주 기자] 이영관 도레이첨단소재 회장이 어린이 보호구역내 교통안전 실천 문화 정착을 위한 '어린이 교통안전 릴레이 챌린지'에 동참했다고 4일 밝혔다.

이 회장은 "어린이 안전을 최우선하는 성숙한 교통안전 문화가 정착되기를 바란다"며 "어린이가 안전한 환경에서 건강하게 자랄 수 있도록 지속적인 관심을 가지겠다"고 말했다.

이 회장은 다음 참여자로 김영식 구미시 국회의원, 장세용 구미시장, 김영찬 골프존뉴딘그룹 회장 등 3명을 추천했으며, 패션그룹 형지 최병오 회장의 지목을 받아 참여했다.

지난해 12월부터 시작된 챌린지는 어린이 교통안전에 대한 사회적 관심을 높이고 국민 공감대를 형성하기 위한 캠패인으로 릴레이 형태로 진행 중이다.

