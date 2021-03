NH농협손보, 화훼 소비촉진을 위한 행사 실시

코로나19로 어려움 겪는 화훼농가 위한 나눔 활동

[아시아경제 기하영 기자]NH농협손해보험이 코로나19로 어려움을 겪는 화훼농가를 돕기 위한 꽃 나눔 행사를 실시했다고 4일 밝혔다.

전일 최창수 대표이사는 경기도 시흥에 소재한 NH농협손해보험 고객의 사업장에 방문해 꽃바구니를 전달했다. 이번 행사는 농협손해보험 설계사의 고객 방문 시 화분을 증정하는 화훼 나눔 이벤트의 일환이다.

최 대표이사는 "지난달부터 실시해온 다양한 꽃 나눔 행사가 화훼농가의 어려움을 극복하는데 도움이 됐으면 한다"며 "아울러 고객들에게도 일상의 고단함을 달래줄 수 있는 이벤트가 되길 바란다"고 말했다.

