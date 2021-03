車기자협회 선정 2021 올해의 차에 '제네시스 G80'

올해의 수입차엔 BMW 뉴 5시리즈, 올해의 SUV엔 기아 쏘렌토

[아시아경제 유제훈 기자] 한국자동차기자협회(KAJA)가 선정한 2021 올해의 차에 제네시스 G80이 선정됐다.

KAJA는 4일 오전 서울 강남구 삼성동 그랜드 인터컨티넨탈호텔에서 2021 올해의 차 시상식을 개최했다고 밝혔다. 시상식엔 강경성 산업통상자원부 산업정책실장을 비롯, 르네 코네베아그 한국수입자동차협회장, 김준규 한국자동차산업협회 운영위원장, 장재훈 현대자동차 사장 등이 참석했다.

KAJA는 앞서 지난달 18일 경기도 화성 소재 한국교통안전공단 자동차안전연구원(KATRI)에서 최종 심사를 진행, 제네시스 G80을 올해의 차에 선정했다.

제네시스 G80는 핸들링 및 주행 감성 항목에서 9.37점(10점 만점)의 높은 점수를 받았고, 소음·진동(NVH) 항목에서 9.33점, 가속 성능과 가심비 항목에서 9.13점을 받는 등 전체 항목에서 우수한 점수를 기록했다. 그 결과 제네시스 G80은 종합 만족도 부문에서 83.88점(100점 만점)을 얻어 2021 올해의 차에 최종 선정됐다.

류종은 올해의 차 선정위원회 위원장은 “코로나19로 인해 매우 어려운 여건에서 지난 한해 동안 출시된 신차와 부분변경 모델을 대상으로 공정하고 엄격한 심사를 진행했다”고 밝혔다.

올해의 차 최종 심사에서는 기아, 랜드로버, 메르세데스-벤츠, 볼보, BMW, 쉐보레, 아우디, 제네시스, 포르쉐, 현대차 등 10개 브랜드 21종의 신차가 치열하게 경합했다. 최종 심사에서는 자동차 특성과 소비자의 구매 의도 관점에서 ▲내·외관 디자인 ▲성능 및 품질 ▲안전 및 편의사양 ▲조작 편의성 ▲연비 및 유지 관리▲차량 가격 ▲구매 의향 등 10개의 평가 지표가 활용됐다.

그 결과 2021 올해의 이노베이션엔 기아 쏘렌토에 적용된 다중충돌방지 자동제동 시스템이 선정됐다. 올해의 수입차에는 BMW 뉴 5시리즈가, 올해의 스포츠유틸리티차량(SUV)에는 기아 쏘렌토가 각각 수상의 영예를 안았다. 또 올해의 유틸리티에는 기아 카니발을 선정됐다. 올해의 디자인과 퍼포먼스에는 포르쉐 타이칸이 2관왕에 올랐고, 올해의 그린카에는 아우디 e-트론이 선정됐다.

