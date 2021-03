일진그룹 알피니언, 초음파 진단기 신제품 출시

최신 영상 플랫폼으로 고화질 진단 영상 제공

[아시아경제 김철현 기자] 일진그룹의 초음파 의료기기 전문기업 알피니언 메디칼시스템(대표 박현종, 이하 알피니언)은 4일 프리미엄 초음파 진단기기 신제품 '엑스큐브 90'을 출시한다고 밝혔다.

엑스큐브 90은 기존 제품 라인보다 선명한 이미지 구현, 사용자 편의성 확대 등 다양한 기능이 업그레이드된 최상위 모델이다. 알피니언은 이 제품에 독자 개발한 '엑스 플러스 아키텍쳐' 이미지 플랫폼 기술을 탑재했다. 이 기술은 기존 제품보다 이미지 데이터 전송 용량은 4배, 전송 속도는 10배, 데이터 처리 속도는 14배 향상시켜 환자의 진단 부위를 고화질 이미지로 제공한다. 또한 미세 혈류 표현과 저속 혈류 영역 이미지 향상, 신체 조직 탄성도 수치화 등 국내 의료 현장의 니즈를 반영한 기술도 탑재됐다.

박현종 알피니언 대표는 "이번에 출시한 신제품으로 근골격계·외과·내과·산부인과 등 다양한 진단 시장 공략에 나설 것"이라며 "전세계 의료진과 환자들의 기대에 부응하는 신제품도 계속 선보이겠다"고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr