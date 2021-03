정세균 "백신 접종 사망사례, 사인 명확히 규명해 공개하겠다"

코로나19 중앙재난안전대책본부 회의

[세종=아시아경제 손선희 기자] 정세균 국무총리는 4일 "코로나19 백신 접종이 속도를 내고 있는 가운데, 전날 요양병원 입원환자 두 명이 백신 접종 이후에 사망하는 일이 있었다"면서 "정부는 이상 반응 신속대응 절차에 따라 사인을 명확히 규명하고 그 결과를 투명하게 공개하겠다"고 말했다.

정 총리는 이날 오전 정부서울청사에서 코로나19 중앙재난안전대책본부 회의를 주재하고 "정부를 믿고 흔들림 없이 접종에 적극 참여해 줄 것을 당부드린다"며 이같이 말했다. 이어 "일상 회복을 간절히 바라며 백신 접종에 적극 동참해 주고 있는 국민 한 분 한 분을 위해 정부가 중심을 잡고 국가적 역량을 결집해 나가겠다"고 덧붙였다.

정 총리는 최근 전 세계 코로나 확진자 수가 지난주 들어 다시 증가하고 있다는 세계보건기구(WHO)의 발표를 인용하며 "백신 접종에 따른 섣부른 방역 완화조치, 변이 바이러스 확산, 그리고 느슨해진 경각심을 주요 원인으로 지적하고 있다"고 전했다. 이어 "백신에만 의존하는 나라가 있다면 실수를 저지르는 것이라며, 방역이 함께 이뤄져야 코로나19 극복에 성공할 수 있다는 점을 강조했다"고 말했다.

특히 "많은 전문가들이 백신 접종을 시작한 지 한 달이 되는 3월말 또는 4월초에 4차 유행이 올 가능성을 경고하고 있음을 심각하게 받아들여야 한다"고 강조했다. 정 총리는 "백신 접종이 자칫 '방심의 신호탄'이 돼 4차 유행이 현실화되지 않도록 긴장의 끈을 놓지 말아야 한다"며 "적극적인 접종 참여와 함께 거리두기, 마스크 쓰기 등 철저한 방역수칙 실천을 국민 여러분께 다시 한 번 당부드린다"고 말했다.

