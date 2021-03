GS샵, 소파 브랜드 에싸 론칭…가성비·가심비 모두 충족

[아시아경제 임춘한 기자] GS샵은 4일 배우 박서준이 모델로 활약하고 있는 CF속 핫한 소파 전문 브랜드 ‘에싸(ESSA)’를 공식 론칭한다고 밝혔다.

GS샵의 데이터홈쇼핑 GS MY SHOP은 오는 5일 에싸의 시에르 카시미라 패브릭 소파를 첫 선보인다. 홈쇼핑 중 단독으로 선보이는 최고급 모델로, 4인용 스툴까지 있는 구성은 294만9000원에 판매한다.

에싸 시에르 카시미라 패브릭 소파는 에싸 브랜드 내에서도 최고급 원단을 사용했다. 이스라엘에서 직수입한 원단에 실로 짜는 일반 직조방식이 아닌 직물 위에 정전기를 이용해 원사를 수직으로 세워 심는 플로킹 공법을 2회 반복했다. 내구성이 탁월할 뿐만 아니라 생활 발수, 통기성이 우수하다.

마모강도 테스트를 2만번 이상 거쳐 오랜 기간 사용해도 외관 변화가 거의 없으며, 아이 또는 반려동물이 있어도 안심하고 사용할 수 있다. 생활오염 발생 시 물로 닦아 내거나 마른 천으로 톡톡 털어낼 수 있어 관리도 쉽다.

친환경 인증마크 또한 획득했다. 에싸 시에르 카시미라 패브릭 소파는 유럽 친환경 섬유 인증인 오코텍스에서 최고 등급인 1등급을 부여 받은 검증된 소재만을 사용했다. 향균 화이버(솜), 이탈리아산 에코접착제 등 소파 내장재까지 빈틈없이 우수하다. 색상은 바닐라화이트, 아쿠아블루, 더스티핑크, 민트, 블루그레이 등 5가지다.

GS샵 관계자는 “감각적인 컬러와 세련된 디자인의 에싸 소파는 국내 제조 생산방식으로 더욱 믿고 구매할 수 있다”며 “고객들의 가성비와 가심비를 모두 충족할 수 있도록 파격적인 단독 조건으로 선보이니 많은 관심 부탁드린다”고 밝혔다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr