北, 첫 시·군 당간부 강습회 개최…김정은 "전국 균형적 동시발전"

[아시아경제 이지은 기자] 북한이 김정은 노동당 총비서가 참석한 가운데 처음으로 시·군 당책임비서 강습회를 열었다.

북한 당 기관지인 노동신문은 4일 "1차 시·군 당책임비서 강습회가 3일 노동당 중앙위원회 본부회의실에서 열렸다"며 이같이 밝혔다.

노동신문은 이날 회의가 "당 역사에서 처음"이라며 강습회가 당의 시·군당 조직들의 기능과 역할을 높여 당의 전투력을 다지고 지방경제와 인민생활을 발전·향상시키는 데 중요한 계기라고 의의를 밝혔다. 강습회에는 김 총비서가 지도를 위해 출석했고, 전국의 시·군 당책임비서들과 도당책임비서들, 도당위원회 일군(간부)들도 참석했다.

김 총비서는 개강사를 통해 "사회주의 건설의 전 전선을 새로운 발전단계로 이행시키며, 전국의 균형적 동시발전을 촉진하는 데서 시·군 당사업을 혁신하는 것이 의의를 가진다"며 "새로운 국면을 맞이한 우리의 사회주의 건설은 시·군의 강화발전을 본격적으로 추진할 강력한 견인력을 시급히 마련할 것을 요구한다"고 말했다.

'새로운 국면'이란 8차 당대회에서 마련한 새로운 경제개발 5개년계획을 뜻하는 것으로 해석된다. 앞서 전원회의에서 내각의 경제정책 마련과 실행을 강조한 데 이어 이번에는 당의 말단 조직에도 경제 정책 실행을 위해 분발할 것을 촉구한 것으로 보인다.

이와 관련, 김 총비서는 "8차 당대회가 전국의 시·군들을 자립적으로, 다각적으로 발전시킬수 있는 중요한 정책적 방향들을 밝혀준 만큼 이제는 모든 것이 책임비서들의 분발력과 역할에 달려 있다"며 "당 중앙은 시·군 당책임비서들의 실무수준을 높이고 사업작풍을 개선하는것으로부터 시·군발전의 새로운 전환점을 마련하기로 결심하고 이번 강습회를 준비했다"고 말하기도 했다.

강습회에서는 시·군 당책임비서들의 최근 연간 사업 정황에서 나타난 성과와 경험, 결함과 원인을 분석하고 개선 대책을 마련했다. 김 총비서의 최측근으로 알려진 조용원 당 중앙위원회 조직비서가 보고를 진행했다.

보고는 시·군 당위원회의 사업 결함을 분석했다. 당 내부 사업을 홀시(눈여겨보지 않음)하고 행정 경제사업에 대한 지도를 하지 않고 있는 문제, 인민대중제일주의 구현 미흡 등이 비판의 대상이 됐다. 조 조직비서는 "당 내부사업, 사람과의 사업에 품을 넣지 않고 행정 경제사업에만 치중하며 혁명적 당풍을 견지하지 못한다면 우리 당사업이 혁명의 전진속도를 가속화하는 산 당사업이 될 수 없다"고 지적했다.

한편 이날 회의에서는 당 중앙위원회가 시·군 당위원회들의 당 정책 집행을 시·군별로 순위를 매겨 발표했다. 노동신문은 자세한 순위를 공개하지는 않았다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr