서울시교육청, 2022학년도 대학입시 온라인 설명회 개최

[아시아경제 한진주 기자] 서울시교육청 교육연구정보원이 2022학년도 대학입시 관련 온라인 설명회를 연다.

4일 서울시교육청 교육연구정보원은 서울진로진학정보센터 홈페이지와 서울시교육청·교육연구정보원 유튜브에서 대입 진학지도 온라인 설명회 동영상을 제공한다고 밝혔다.

2022학년도 대학입학전형은 문·이과 구분 없는 선택형 수능이 도입되고 수도권 소재 대학의 지역균형인재전형과 정시전형 확대 등 큰 폭의 변화가 예상된다. 서울시교육청은 고3 진학담당 교사와 학생, 학부모들을 위한 진학정보 제공을 위해 온라인 설명회를 실시한다.

설명회에는 진학지도 경험이 풍부한 서울시교육청 대학진학지도지원단 소속의 현직 교사들이 참여한다. 2022학년도 대입 전형에 대한 분석을 바탕으로 학년 초 진학지도에 활용할 수 있는 유용한 정보를 구체적으로 담고 있다.

주요 내용은 ▲2022학년도 대입의 변화와 진학지도 ▲2022학년도 수능 변화의 특징과 이해 ▲학생부종합전형·학생부교과전형·예체능계열을 포함한 2022학년도 대입 각 전형에 대한 이해와 대비 등이다.

교육연구정보원은 온라인 설명회와 별도로 '2022학년도 대입 전형의 이해와 대비' 자료집을 개발해 이달 중 서울 관내 고등학교에 보급한다. 자료집에는 수능 변화를 포함한 2022학년도 대입 환경변화에 대한 분석, 진학지도 방안 등 진학 정보가 수록돼있다. 온라인 설명회 강의 자료와 책자 파일은 서울진로진학정보센터 홈페이지에 업로드된다.

