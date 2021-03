담양군 ‘잡(job)아라 내 일(my job)!’ 교육비 지원 사업 운영

취업 위한 자격증 취득하고 교육비 지원받으세요





[담양=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 담양군 일자리 통합지원센터가 ‘잡(job)아라 내 일(my job)! 교육비 지원사업’의 참여자를 모집한다.

2일 담양군에 따르면 이번 교육비 지원 사업은 전문 교육기관에서 교육을 수행해야 하는 법정 교육 및 자격증 취득을 희망하는 군민에게 자격증 취득에 든 비용을 지원하는 사업이다.

지원 대상 과정은 경비 신임교육, 소방안전관리자 2급, 지게차 면허(3t 미만/3t 이상), 요양보호사 등 4개 과정이며, 취업을 희망하는 만 18세 이상 65세 이하의 미취업 군민이라면 신청할 수 있다.

대상자로 선정되면 자율적으로 교육을 수강한 뒤 자격증(수료증)을 취득한 대상자만 교육비를 사후 지원하는 방식으로 진행되며, 향후 취업 알선 서비스도 제공한다.

모집인원은 26명 내외(교육 과정별 6~7명)로 10월 20일까지 상시 모집하나 사업비 소진 시 조기 마감될 수 있다.

교육은 일자리 통합지원센터 홈페이지 또는 방문을 통해 신청할 수 있다.

기타 자세한 사항은 담양군 일자리 통합지원센터를 통해 안내받을 수 있다.

