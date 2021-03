“난 미국 패션회사 면접볼래” 동서대, 최대 규모 해외취업 운영기관 뽑혀

2021 K-Move스쿨 전국 4년제 대학 중 최다 6개 과정 선정



4월 설명회, 6월부터 교육 … 미·일·베트남 겨냥 매년 100명 취업

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 동서대(총장 장제국)가 국내 4년제 대학 가운데 올해 해외취업 연수사업을 운영하는 ‘K-Move스쿨’의 가장 큰 운영 기관으로 뽑혔다.

동서대는 고용노동부와 한국산업인력공단에서 주관하는 ‘2021 해외취업연수사업 K-Move스쿨’ 6개 과정 운영기관으로 선정됐다고 2일 밝혔다. 이는 전국 4년제 대학 중 최대 규모의 해외취업 연수사업이다.

4학년을 대상으로 하는 K-Move스쿨 사업은 열정과 잠재력을 가진 청년들의 성공적인 해외취업을 지원하는 연수사업이다.

정부로부터 교육과 운영과정을 위탁받아 실시하는 해외취업 맞춤형 프로그램이다.

올해 선정된 과정은 미국 패션스페셜리스트, 그래픽디자이너, IT엔지니어 등 우수과정 3개, 그리고 미국 무역물류 프런티어, 일본 IT엔지니어 및 베트남 경영지원 전문인력 양성과정 등 일반과정 3개를 포함해 모두 6개 과정 95명이다.

대학일자리센터(학생취업지원처)에서는 4월부터 설명회를 열어 K-Move스쿨에 참여할 학생을 모집한다.

K-Move스쿨에 선발된 학생에게는 국내외 교육비 전액과 교재비, 시험응시료, 비자수속비 일부 등 많은 혜택이 주어진다.

올해 6월부터 내년 2월까지 국내외에서 직무·어학·필수·소양교육을 받고 미국, 일본, 베트남의 현지기업에 취업한다.

동서대는 2016년 청년 해외진출분야 국무총리상 수상, 2017년부터 2019년까지 한국산업인력공단에서 실시한 해외취업 운영기관 평가에서 3년 연속 A등급을 받았다.

해외취업 분야 선두 대학인 동서대는 저학년부터 해외취업을 장려하기 위해 해외취업로드맵을 구축해 체계적인 교육을 실시하고 있으며 매년 100명 이상 해외취업을 시키고 있다.

송강영 학생취업지원처장은 “글로벌 인재 양성이라는 대학 목표 실현과 함께 학생의 성공적인 해외 취업과 진로 개척을 위해 지원을 아끼지 않을 것”이라고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr