[아시아경제 김유리 기자] CJ올리브영은 2일 서울 서대문구 연세로에 위치한 신촌 타운 매장에서 꽃 나눔 행사를 진행했다. 전국 대학이 일제히 개강한 이날, 올리브영은 신촌 타운 매장을 방문한 고객 100여명에게 장미꽃을 선물했다.

한편 올리브영은 2일부터 오는 8일까지 일주일 간 최대 70% 할인 혜택을 담은 '올영세일'을 실시한다.

