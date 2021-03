이형석 의원, 보좌진 체험 프로그램 ‘청년과 국회’ 참가자 모집

광주지역 대학생 대상 입법 활동·국정감사 전비 등 실무 체험 기회 제공

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 이형석 국회의원(더불어민주당·광주 북구을)은 광주광역시 대학생들을 대상으로 국회 보좌진 업무를 체험하는 ‘청년과 국회’ 1기 참가생을 모집한다고 1일 밝혔다.

국회 보좌진은 국회의원의 입법 활동·국정감사 준비자료 수집 등 의정활동을 지원하는 역할을 한다.

전문직이다 보니 최근 국회 보좌진에 관심 있는 대학생이나 일반인을 대상으로 각종 교육 프로그램이 진행되고 있다.

각 정당이나 단체에서 기획한 국회 보좌진 교육 프로그램 대부분이 국회가 있는 서울 여의도 인근에서 강의 형식으로 진행된다.

때문에 수도권 외 지역에서는 교육 프로그램을 체험하기 어려운 것이 현실이다. 물리적·경제적 한계로 보좌진 업무를 경험할 기회가 제한된다는 것이다.

이에 이 의원은 이러한 문제를 해결하고 지역 대학생들이 보좌진 체험을 해볼 수 있는 ‘청년과 국회’ 프로그램을 진행키로 했다.

해당 프로그램을 통해 지역 대학생들도 수도권 대학생들처럼 충분한 경험을 쌓을 수 있도록 지원한다는 계획이다.

특히 이 프로그램은 강의형식으로 이뤄지는 다른 프로그램과는 달리 참가자들이 관심 사항을 주제로 자료수집, 법안 발의 및 국정감사 준비 등을 실제로 체험해 보는 기회를 제공한다.

3월부터 시작하는 프로그램은 오는 6월 말까지 주 1회 진행되며 코로나19 방역 수칙 준수를 위해 비대면을 원칙으로 한다.

관심이 있는 대학생은 국회 이형석 의원실로 문의하면 된다.

이 의원은 “국회의 한 축을 담당하고 있는 보좌진에 대한 관심이 높아지고 있음에도 불구하고 지역 대학생들이 이를 체험해 볼 수 있는 기회는 한정적”이라며 “청년과 국회 프로그램을 통해 배출된 인재들을 향후 국회에서 보좌진으로 만날 수 있기를 기대한다”고 말했다.

