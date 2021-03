[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 대전시가 엑스포 지하차도를 개통했다. 1일 시에 따르면 이 지하차도는 국립중앙과학관과 엑스포과학공원을 연결하는 도로로 전날 오후 개통했다.

시는 엑스포 지하차도 개통으로 두 과학공원을 이용하는 방문차량이 지하차도를 통해 진입할 수 있게 됨으로써 대덕대로 일대의 교통혼잡도 일정부분 해소될 것으로 기대한다.

개통구간은 엑스포과학공원 내 지하차도 구간이며 시는 사이언스 콤플렉스로 이어지는 일부도로를 오는 8월 사이언스콤플렉스 준공 시점에 맞춰 추가 개통할 예정이다.

한편 엑스포 지하차도는 엑스포 재창조 사업 일환으로 국립중앙과학관과 엑스포과학공원 간의 이동을 쉽게 하기 위해 2013년 12월 착공됐다.

