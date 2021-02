日, 오늘부터 오사카 등 6개 광역지자체 긴급사태 해제

[아시아경제 송승윤 기자] 일본 6개 광역지방자치단체에 발령됐던 코로나19 긴급사태가 1일 0시부터 해제됐다.

해제 대상은 오사카부, 교토부, 효고현, 후쿠오카현, 기후현, 아이치현이다.

교도통신 보도에 따르면 긴급사태 해제 지역의 음식점 영업시간은 우선 오후 8시에서 오후 9시까지로 확대된다. 일본의 코로나19 긴급사태는 외출 자제와 음식점 영업시간 단축, 텔레 워크 확대 등의 조치를 포함했었다.

일본 정부의 코로나19 대책 담당 장관인 니시무라 야스토시 경제재생 담당상은 "텔레 워크는 새로운 일상의 상징"이라며 긴급사태 해제 지역에서도 텔레 워크를 유지해달라고 당부했다.

도쿄도, 사이타마·가나가와·지바현 등 수도권 4개 광역자치단체에 내려진 코로나19 긴급사태는 오는 8일부터 해제될 전망이다. 수도권까지 해제되면 일본 내 긴급사태는 모두 풀리게 된다.

NHK 집계에 따르면 전날 일본 전역에서 나온 코로나19 확진자는 999명으로 엿새 만에 1000명을 밑돌았다. 누적 확진자는 43만3432명으로 늘었다. 코로나19 사망자는 전날 30명 늘어 누적 7910명이 됐다.

송승윤 기자 kaav@asiae.co.kr