송파구, 중소기업 미취업 청년 인턴사원 채용시 최대 540만 원 지원

2021년 송파구 중소기업 청년취업인턴제 참여기업 모집...6개월간 최대 540만원까지, 인턴 월 80만원, 정규직 전환시 월 100만원 지원

[아시아경제 박종일 기자] 올 2월10일자로 발표된 통계청 2021년1월 고용동향조사에 따르면 올해 전국 청년층(15~29세)의 실업률은 9.5%로 전년 동월 대비 1.8%(5만2000명) 상승함으로써 전 연령층 대비 최고치를 기록했다.

이에 송파구(구청장 박성수)가 청년에게 취업 기회를 제공, 중소기업에게는 재정적 부담을 완화시켜주는 '중소기업 청년취업인턴제'를 시행한다.

'중소기업 청년취업인턴제'는 중소기업이 미취업 청년을 인턴사원으로 채용할 경우 6개월까지 1인 당 최대 540만 원을 지원하는 제도다.

구는 2019년 처음으로 이 사업을 실시 16개 참여 기업 중 13개 기업에서 최종 13명의 청년을 정규직으로 채용했다.

2020년에도 9개 기업이 참여해 9명을 채용한 후 8명이 정규직으로 전환됐다.

올해는 3월16일까지 참여기업을 모집해 심사과정을 거쳐 최종 15개 기업을 선발한다. 송파구 소재 상시근로자 5인 이상의 중소기업 중 정규직 채용계획이 있는 기업이면 신청이 가능하다. 다만, ICT 및 기타 기술특허를 활용한 창업 분야, 청년창업기업 및 벤처기업, 문화컨텐츠산업 분야는 5인 미만이라도 가능하다.

선정기업에는 인턴 인건비로 3개월 간 1인 당 월 80만원을 지원한다. 정규직 전환 시에는 추가로 3개월 간 월 100만 원을 지원한다.

참여를 원하는 기업은 송파구 홈페이지 공고문을 참조, 구청 8층 일자리정책담당관으로 방문 또는 전자우편(kk5343@songpa.go.kr) 접수하면 된다.

인턴지원 자격은 만 15세 이상 만 34세 이하 송파구 거주 미취업 청년이다.

박성수 송파구청장은 “오롯이 구민을 위한 생각이 구 정책의 시작점”이라며 “다양한 취업지원 프로그램을 적극 개발·운영해 청년취업난을 돌파하는데 전력을 다하겠다”고 강조했다.

