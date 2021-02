[아시아경제 박지환 기자] 지트리비앤티 지트리비앤티 115450 | 코스닥 증권정보 현재가 19,500 전일대비 1,950 등락률 -9.09% 거래량 1,205,760 전일가 21,450 2021.02.26 15:30 장마감 관련기사 지트리비앤티, 커뮤니티 활발... 주가 -6.06%.지트리비앤티, 검색 상위 랭킹... 주가 -1.61%지트리비앤티, 주가 2만 1150원 (16.21%)… 게시판 '북적' close 는 최대주주가 기존 양원석 외 2인에서 지트리홀딩스로 변경된다고 26일 공시했다.

변경사유는 "최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약체결"이라고 밝혔다.

