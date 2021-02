관리비 2년 밀린 인천 아파트 입주자, 부패한 시신으로 발견

[아시아경제 김봉주 기자] 관리비가 2년간 밀린 인천의 한 아파트 가정집에서 부패한 남성의 시신이 발견돼 경찰이 수사에 나섰다.

26일 인천 서부경찰서에 따르면, 이날 아침 10시30분께 인천시 서구의 한 아파트 안에서 심하게 부패한 남성의 시신을 아파트 관리사무소장이 발견해 경찰에 신고했다.

이 소장은 아파트 관리비가 2년간 체납된 해당 집을 찾았다가 방에서 이불에 덮인 채 엎드려 있는 시신을 발견했다.

해당 집은 주민등록부상 A(65)씨와 그의 아들 B(32)씨가 함께 사는 것으로 돼 있었다.

경찰은 외부 침입이나 시신 외상 흔적 등은 없었던 것으로 보고 국립과학수사연구원에 부검을 의뢰했다.

경찰은 주변인 조사 등을 통해 해당 시신이 A씨인 것으로 추정했다.

또 아들 B씨는 현재 인천 내 다른 지역에서 거주하고 있는 것으로 조사됐다.

경찰은 평소 A씨에게 채무가 있었다는 주변인의 진술 등을 토대로 정확한 사망 원인을 조사할 방침이다.

경찰 측은 "현재로선 타살혐의점은 없는 것으로 보고 있다"고 전했다.

