아모레퍼시픽, 이베이코리아와 업무 제휴 협약 체결

[아시아경제 이승진 기자] 아모레퍼시픽이 G마켓, 옥션, G9를 운영하는 이베이코리아와 전략적 협업 강화를 위한 업무 제휴 협약(JBP)을 체결했다고 26일 밝혔다.

25일 서울 용산구 아모레퍼시픽 본사에서 열린 업무 협약식에는 안세홍 아모레퍼시픽 대표이사, 전항일 이베이코리아 사장이 각 사 대표로 참석했다. 양사는 이베이코리아의 특화 서비스인 ‘스마일’ 시리즈를 중심으로 차별화된 쇼핑 경험을 제공하고, 쇼핑 데이터에 대한 협업을 강화하는 데 긴밀하게 협력하기로 했다.

이번 협약으로 아모레퍼시픽은 이베이코리아의 물류·배송 플랫폼 ‘스마일배송’, 유료 멤버십 서비스 ‘스마일클럽’ 등 ‘스마일’ 시리즈를 아모레퍼시픽 브랜드와 연계해 보다 편리한 쇼핑 경험을 제공할 예정이다. 또 이베이코리아의 쇼핑 데이터를 기반으로 정교한 맞춤형 고객 서비스와 프로모션을 선보이는 한편, 라이브 커머스 등 쇼핑 콘텐츠 개발에도 협력한다.

안세홍 아모레퍼시픽 대표이사는 “이번 파트너십을 통해 차별화된 쇼핑 경험은 물론 데이터 기반의 폭넓은 고객 혜택을 선보일 수 있을 것으로 기대한다”며 “긴밀한 협력을 통해 양사 모두에 좋은 성과로 이어지기를 바란다”고 강조했다.

전항일 이베이코리아 사장은 “아모레퍼시픽과의 전략적 협업을 통해 세일즈·마케팅 전략을 다변화하고, 쇼핑 콘텐츠와 고객 혜택을 강화하는 등 높은 시너지를 낼 것으로 기대한다”고 말했다.

