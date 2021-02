[아시아경제 이관주 기자] 근무시간에 음주를 했다는 의혹 등으로 경찰청 감찰을 받고 있는 박동주 서울 강남경찰서장이 대기발령 조처됐다.

경찰청 25일 박 서장을 대기발령하고 후임 강남서장으로 김형률 경찰청 국가수사본부 수사구조개혁2팀장을 발령했다.

박 서장은 서울경찰청 수사기능 부서장으로 근무하던 2019~2020년 근무시간에 사무실에서 술자리를 했다는 의혹 등이 제기돼 경찰청 감찰담당관의 감찰을 받고 있다.

제기된 의혹 중에는 박 서장이 술자리에 여성 경찰관들을 불러냈다는 내용도 포함돼 있는 것으로 알려졌다. 박 서장은 이를 부인하고 있는 것으로 전해졌다.

경찰청 관계자는 "제기된 의혹에 대해 철저히 조사하겠다"고 밝혔다.

