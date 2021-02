'포스트 코로나' 카드사 돌파구는…"오프라인 강점 살린 '디지털 퍼스트'"

제9회 여신금융포럼

포스트 코로나 시대, 여전사 당면 과제 및 발전방향

[아시아경제 기하영 기자]카드사들이 코로나19로 촉발된 급격한 디지털화 속에서 살아남기 위해 오프라인 영역의 강점을 살려 채널·상품·마케팅 세 영역에서 '디지털 퍼스트' 전략을 구사해야한다는 조언이 나왔다.

김진혁 마스터카드 상무는 25일 '카드사의 미래와 디지털 혁신 방향' 보고서에서 이 같이 밝혔다. 이날 여신금융협회는 코로나19 확산방지를 위해 제9회 여신금융포럼 대신 '포스트 코로나 시대, 여전사 당면 과제 및 발전방향' 주제로 자료집을 발간했다.

김 상무는 카드사들이 데이터 비즈니스로 미래 돌파구를 찾아야한다고 강조했다. 그는 "아직 강점을 보유한 오프라인 영역에서 소비자와 가맹점의 사회적 연결을 강화하는 한편, 디지털 퍼스트 전략과 데이터 분석 역량 강화를 통해 데이터 부가가치를 극대화할 필요가 있다"고 설명했다.

실제 코로나19는 소비·결제 시장의 디지털화를 앞당기면서 온라인 플랫폼 기업의 결제시장 진출을 가속화하는 계기로 작용했다. 카드사의 경우 디지털 전환 전략을 통해 대부분의 사업영역에서 점진적인 디지털화를 시도해 왔으나, 이러한 전략으로는 디지털 태생의 온라인 플랫폼 기업과의 경쟁에 한계가 있다는 게 김 상무의 분석이다.

김 상무는 카드사가 강점을 보유한 오프라인 영역에서 소비자와 가맹점의 사회적 연결을 강화해 중소가맹점에게 고객을 타겟팅 할 수 있는 마케팅 채널을 제공하는 등 온라인 플랫폼 기업과 차별화된 경쟁력 확보가 필요하다고 조언했다. 그는 "카드사는 디지털 온리(Digital Only)의 추구보다는 기존 레거시를 활용해 채널·상품·마케팅 세 가지 영역에서 디지털 퍼스트(Digital First) 전략 구사와 함께 데이터 분석 역량 강화를 통한 데이터 부가가치 극대화할 필요가 있다"고 강조했다.

단기적으로는 플래그십 디지털 상품군을 중심으로 앞선 디지털 경험을 제공하면서 오프라인 연계 강화 활동을 병행하는 것이 유리하다는 조언이다. 모든 채널·상품·마케팅의 디지털화가 전사적으로 단기간 내 이뤄지기가 어려워서다. 김 상무는 "장기적으로는 데이터 중심의 핵심역량 재정의를 통해 소비자의 눈높이 충족과 미래 경쟁에 카드사가 대비해야 한다"고 제언했다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr