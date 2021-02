[아시아경제 조성필 기자] 시너지이노베이션 시너지이노베이션 048870 | 코스닥 증권정보 현재가 3,140 전일대비 5 등락률 +0.16% 거래량 760,081 전일가 3,135 2021.02.24 15:30 장마감 관련기사 시너지이노베이션, 고려대학교와 실험용기 기증식 진행시너지이노베이션, 커뮤니티 활발... 주가 6.05%.시너지이노베이션, 검색 상위 랭킹... 주가 -0.39% close 은 지난해 연결기준 영업이익이 114억782만원으로 전년 대비 865.3% 증가했다고 24일 공시했다.

매출액은 689억4731만원으로 26.3% 늘었다. 당기순이익은 201억8648만원으로 전년 대비 적자전환했다.

조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr