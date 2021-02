롯데홈쇼핑, 롯데자이언츠 청백전 생중계…라이브커머스 차별화

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데홈쇼핑은 24일 모바일 생방송을 통해 롯데자이언츠와 연계한 구단 청백전 생중계 등 색다른 콘텐츠를 시도하며 라이브커머스 차별화에 나선다고 밝혔다.

롯데홈쇼핑은 오는 27일 오후 구단 청백전을 전용 채널(자이언츠TV)과 함께 동시 생중계한다. 이번 콘텐츠는 지난해 코로나19로 무관중, 관중 축소 등 침체된 프로야구 활성화를 정규시즌 개막을 앞두고 기획하게 됐다.

KBO 리그 정규시즌 개막 이후에도 롯데자이언츠와 연계해 ‘선수들의 일상’ 등 이색 콘텐츠를 공동으로 기획해 선보일 예정이다. 또한 내달부터 KBO리그 정규시즌 경기를 관람할 수 있는 ‘게임권’, ‘운동화’, ‘의류’ 등 특별 기획한 구단상품들을 모바일 생방송에서 단독 판매할 계획이다.

롯데홈쇼핑 관계자는 “4월 KBO리그 정규시즌 개막을 앞두고 프로야구단과 제휴한 이색 콘텐츠를 기획하게 됐다”며 “그룹 계열사와 자사가 보유한 방송 인프라 바탕의 새로운 시도로 높은 시너지를 기대하고 있으며, 향후에도 선도적인 콘텐츠를 지속적으로 선보여 나갈 예정”이라고 말했다.

