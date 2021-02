[아시아경제 지연진 기자] 솔트룩스 솔트룩스 304100 | 코스닥 증권정보 현재가 33,550 전일대비 200 등락률 +0.60% 거래량 24,470 전일가 33,350 2021.02.23 11:13 장중(20분지연) 관련기사 솔트룩스, AI 생태계 직접 투자를 위한 ‘솔트룩스벤처스’ 설립KT, '클라우드 원팀' 협력 본격화… 1차 정기협의체 개최솔트룩스, 뉴트리션코트와 AI 헬스케어 MOU close 는 대한무역투자진흥공사와 28억6050만원 규모의 대외경제정보 통합 플랫폼 1단계 구축계약을 체결했다고 23일 공시했다.

