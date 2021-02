GIST 학생팀, VR기반 도심 산림욕 보행 시뮬레이션 플랫폼 구축 나서

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 광주과학기술원(GIST, 지스트)은 융합기술학제학부 박사과정에 재학 중인 여도현 학생팀이 한국임업진흥원 산림융복합 전문인력 양성사업(R&D)에서 ‘도심 산림욕을 위한 가상현실 기반 4D 시뮬레이터 개발 및 생리학적 효과 연구’ 과제의 주관기관으로 선정됐고 23일 밝혔다.

학생팀은 향후 1년간 2000만 원을 지원받아 가상현실 기반 4D 보행 시뮬레이션 플랫폼을 개발하고 실제 산림욕과의 생리학적 비교·분석을 통해 도심 속 산림욕을 지원하는 기술을 개발할 예정이다.

학생팀은 또 같은 연구실의 박사과정 김광빈 학생 및 이지은 학생, 통합과정의 오정석 학생과 함께 도심 산림욕을 위한 VR 기반 멀티모달 4D 보행 시뮬레이션 플랫폼을 구축하고, 실제 산림욕과의 비교·분석을 통해 그 생리학적 효과를 검증할 계획이다.

산림욕은 우울감 및 스트레스를 줄이는 정서적 안정효과와 피톤치드에 의한 면역력 증강 등의 효과가 있음에도 불구하고 도심 내 부족한 녹지공간으로 인해 접근성이 떨어져 현대인이 일상에서 산림치유 및 휴양을 편히 즐기기에는 어려움이 있다.

이에 학생팀은 가상현실 기술에 힘입어 도심 속 산림욕을 가능케하고 그 생리학적 효과를 검증하여 산림치유/휴양 활동의 접근성을 높이고자 했다.

이를 위해 선행연구 조사 및 실제 환경 요소 분석을 통해 각 상황·환경요인을 포함한 도심 산림욕 시나리오를 개발하고, 몰입감과 사실감을 높이기 위해 모션 체감형 4D 멀티모달(시·청·촉·후각) 가상현실 플랫폼을 구축, 센서 혼합형 분석 툴을 개발하여 실제 산림욕과 비교·분석을 통해 가상현실 기반 산림욕의 생리효과를 검증할 계획이다.

연구책임자인 여도현 학생은 “실내에서 VR 기반 멀티모달 4D 산림욕 플랫폼을 통한 도심 내 숲 체험 기술과 이의 생리학적 효과에 대한 연구는 시도된 바 없는 독창적 연구”이라면서 “거실, 사무실 등 도심 내 일상공간에서 산림욕의 접근성을 높이고 쉽게 즐길 수 있는 환경을 조성해 현대인의 스트레스 완화에 기여할 수 있을 것으로 기대된다”고 말했다.

여도현 학생은 김승준 교수가 지도하는 ‘인간중심 지능형 시스템 연구실’에서 가상현실 및 인간-컴퓨터 상호작용 분야의 연구를 수행하며, 최고학회인 ‘국제 인간-컴퓨터 상호작용학회(ACM CHI)’, ‘국제 혼합증강현실 심포지엄(IEEE ISMAR)’의 제1저자 논문 게재 및 혼합현실 기술 관련 국·내외 특허 출원 등 우수한 연구 역량을 높게 평가받았다.

호남취재본부 이관우 기자 kwlee719@asiae.co.kr