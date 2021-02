[클릭 e종목] "생각보다 빠른 D램 가격 반등…SK하이닉스, 1Q도 순항"

1Q부터 D램 가격 반등 시작…낸드 출하도 지속 증가 전망

[아시아경제 이민우 기자] SK하이닉스가 1분기에도 호실적을 이어갈 전망이다. D램 가격 상승이 이미 시작됐으며 낸드 출하량도 비수기 영향 없이 지속적으로 증가할 것으로 예상되기 떄문이다.

22일 DB금융투자는 이 같은 배경에 SK하이닉스가 올해 1분기 연결 기준 매출 8조2530억원, 영업이익 1조2850억원을 거둘 것으로 전망했다. 전년 동기 대비 각각 14.6%, 60.6% 증가한 규모다.

PC 및 모바일 수요 강세에 따라 D램 가격이 1분기부터 이미 시작돼 긍정적인 영향을 끼칠 것으로 풀이된다. 비수기임에도 낸드 출하가 증가, 재고 축소로 인한 가격 개선 가능성이 나타나고 있다. 이에 올해 연간 실적은 매출 38조5340억원, 영업이익 9조6700억원에 이를 것으로 내다봤다. 지난해 대비 매출은 80.8%, 영업이익은 92.9% 증가할 것으로 전망한 것이다.

어규진 DB금융투자 연구원은 "단기적으로는 D램 가격 반등에 따른 실적 개선이, 중장기적으로는 낸드 가격 반등과 인텔 낸드 사업부 인수에 따른 증가 영향으로 실적 성장이 지속될 전망"이라고 설명했다.

이 같은 배경에 DB금융투자는 SK하이닉스에 대해 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가를 17만원으로 13.3% 올렸다. 전 거래일 종가는 13만3000원이었다.

어 연구원은 "낸드 업황 회복과 인텔 낸드 사업부 인수 영향 시나리오가 절묘하게 맞아가고 있다"며 "여전히 메모리 공급 업체들의 투자는 제한적이었던 만큼 향후 메모리 업체의 실적 호조세는 장기적으로 진행될 것이고, 메모리 전문 업체인 SK하이닉스의 실적 개선 속도는 낸드 실적 회복과 함께 더 빠를 전망"이라고 분석했다.

